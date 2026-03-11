Iran Khamenei è ferito e si nasconde | la sorte della Guida Suprema è un mistero

Da periodicodaily.com 11 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Iran, Mojtaba Khamenei, nominato recentemente come nuova Guida Suprema, è stato segnalato come ferito, ma le sue condizioni rimangono sconosciute. Da quando è stato annunciato il suo ruolo, non si è ancora mostrato in pubblico né ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La sua assenza e il segreto sulle sue condizioni alimentano incertezze sulla sua situazione attuale.

(Adnkronos) – Mojtaba Khamenei è ferito e le sue condizioni non sono note. La nuova Guida Suprema dell'Iran, nominata 3 giorni fa, non è apparsa in pubblico né in video. Il figlio e successore dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso da Israele e Stati Uniti nelle prime fasi della guerra iniziata il 28 febbraio, sinora non ha. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Iran: il mistero di Mojtaba Khamenei. La nuova Guida suprema non compare. Nascosto per sicurezza? L’ipotesi che sia feritoDov’è Mojtaba Khamenei? La sua voce, come Guida suprema, detiene un valore assoluto, vincolante e teocratico all’interno del sistema iraniano: non...

Iran, ferito il figlio di Khamenei: è l'erede designato. L'Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo».

Una raccolta di contenuti su Guida Suprema

Temi più discussi: Perché Mojtaba Khamenei resta nell'ombra? L'ipotesi che la nuova Guida dell'Iran sia gravemente ferita; Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei; Perché il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei non si fa ancora vedere in pubblico?; L'elezione di Mojtada Khamenei fa scivolare l'Iran nel solco delle monarchie ereditarie.

guida suprema iran khamenei è ferito«Mojtaba Khamenei è gravemente ferito»: giallo sulla nuova Guida Suprema dell’Iran, tra leadership fragile e eredità fantasmaMojtaba Khamenei è diventato la nuova Guida Suprema dell’Iran senza clamore: nessun bagno di folla, solo il silenzio di un bunker e le ... msn.com

Iran, attentato a Mojtaba Khamenei: ferito alle gambe. La nuova Guida Suprema già intercettata ma ora è al sicuro31 May 2019, Iran, Tehran: Mojtaba Khamenei (C), son of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, is pictured during a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of ... affaritaliani.it

Digita per trovare news e video correlati.