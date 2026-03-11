Iran Khamenei è ferito e si nasconde | la sorte della Guida Suprema è un mistero

In Iran, Mojtaba Khamenei, nominato recentemente come nuova Guida Suprema, è stato segnalato come ferito, ma le sue condizioni rimangono sconosciute. Da quando è stato annunciato il suo ruolo, non si è ancora mostrato in pubblico né ha rilasciato dichiarazioni pubbliche. La sua assenza e il segreto sulle sue condizioni alimentano incertezze sulla sua situazione attuale.

(Adnkronos) – Mojtaba Khamenei è ferito e le sue condizioni non sono note. La nuova Guida Suprema dell'Iran, nominata 3 giorni fa, non è apparsa in pubblico né in video. Il figlio e successore dell'ayatollah Ali Khamenei, ucciso da Israele e Stati Uniti nelle prime fasi della guerra iniziata il 28 febbraio, sinora non ha. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

Articoli correlati

Iran: il mistero di Mojtaba Khamenei. La nuova Guida suprema non compare. Nascosto per sicurezza? L’ipotesi che sia feritoDov’è Mojtaba Khamenei? La sua voce, come Guida suprema, detiene un valore assoluto, vincolante e teocratico all’interno del sistema iraniano: non...

Iran, ferito il figlio di Khamenei: è l'erede designato. L'Assemblea degli Esperti va al voto per la nomina della Guida suprema«L'erede designato in Iran, il figlio di Khamenei, è stato ferito ma a quanto pare è ancora vivo».

Una raccolta di contenuti su Guida Suprema

Temi più discussi: Perché Mojtaba Khamenei resta nell'ombra? L'ipotesi che la nuova Guida dell'Iran sia gravemente ferita; Scelta la nuova Guida Suprema, l'Iran: è Mojtaba Khamenei; Perché il nuovo leader iraniano Mojtaba Khamenei non si fa ancora vedere in pubblico?; L'elezione di Mojtada Khamenei fa scivolare l'Iran nel solco delle monarchie ereditarie.

«Mojtaba Khamenei è gravemente ferito»: giallo sulla nuova Guida Suprema dell’Iran, tra leadership fragile e eredità fantasmaMojtaba Khamenei è diventato la nuova Guida Suprema dell’Iran senza clamore: nessun bagno di folla, solo il silenzio di un bunker e le ... msn.com

Iran, attentato a Mojtaba Khamenei: ferito alle gambe. La nuova Guida Suprema già intercettata ma ora è al sicuro31 May 2019, Iran, Tehran: Mojtaba Khamenei (C), son of Iranian Supreme Leader Ayatollah Ali Khamenei, is pictured during a protest marking the annual al-Quds Day (Jerusalem Day) on the last Friday of ... affaritaliani.it

Radio1 Rai. . Nel dodicesimo giorno di guerra, la nuova Guida Suprema dell'Iran Mojtaba Khamenei sarebbe stato ferito in un attacco ma si troverebbe ora in un luogo sicuro (Fonte AFP). Mentre Teheran annuncia di aver effettuato attacchi "su larga scala" c - facebook.com facebook

È il figlio di Khamenei la nuova Guida suprema @oss_romano x.com