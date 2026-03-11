Iran infiamma la guerra Tensioni a Hormuz e navi a Cipro

Nel Medio Oriente si registrano tensioni crescenti con l’Iran che minaccia di influenzare i mercati energetici globali. Durante un discorso, un rappresentante iraniano ha dichiarato che il prezzo del petrolio potrebbe raggiungere i 200 dollari al barile, rivolgendosi a Stati Uniti, Israele e ai loro alleati. Nel frattempo, le navi sono state avvistate vicino a Cipro, alimentando l’allarme nella regione.

Nel corso del conflitto che infiamma il Medio Oriente, l'Iran torna a minacciare la stabilità energetic internazionale: "200 dollari al barile" verso Stati Uniti, Israele e loro partner. Teheran ha proseguito nella progressiva blindatura dello stretto di Hormuz, dal quale non verrà permesso "nemmeno a un litro di petrolio" di passare senza autorizzazione. Dalle parole ai fatti. Le forza armate iraniane hanno attaccato tre navi cargo che avevano tentato di attraversare lo stretto. La prima, battente bandiera Thailandese, era diretta in India, mentre una delle altre due è stata descritta come una nave battente bandiera liberiana ma di proprietà di Israele.