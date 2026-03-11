Iran il figlio di Khamenei è ferito ma salvo L’ira di Teheran | Colpiremo banche e centri economici di Usa e Israele – La diretta

Durante il dodicesimo giorno del conflitto nel Golfo, Teheran ha condotto attacchi contro strutture statunitensi in Medio Oriente e contro obiettivi israeliani. Il figlio del leader iraniano è stato ferito ma si trova in condizioni stabili, mentre il governo iraniano ha annunciato che risponderà colpendo banche e centri economici di Usa e Israele. La situazione resta tesa nella regione.

Nel dodicesimo giorno della guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran Teheran ha lanciato un attacco contro le strutture Usa in Medio Oriente e contro Israele. Il canale israeliano 12 ha riportato diversi feriti negli attacchi iraniani vicino a Tel Aviv. Il ministero della Difesa dell’Arabia Saudita invece ha fatto sapere di aver intercettato sette missili balistici lanciati da Teheran. Intanto Israele ha attaccato la periferia sud di Beirut, roccaforte di Hezbollah. E l’esercito statunitense ha annunciato di aver distrutto 16 navi posamine iraniane «vicino allo Stretto di Hormuz ». Intanto secondo gli stessi iraniani Mojtaba Khamenei, figlio di Alì e nuova guida suprema, è ferito ma in salvo dopo i bombardamenti. 🔗 Leggi su Open.online

