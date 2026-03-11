Nello Stretto di Hormuz, i Pasdaran iraniani hanno dichiarato di aver attaccato tre navi commerciali. La regione, strategica per le rotte marittime del Medio Oriente, si trova al centro di crescenti tensioni tra le forze iraniane e altre nazioni. In seguito all’attacco, il nuovo leader religioso iraniano è rimasto ferito e non è in grado di parlare.

Il conflitto in Iran si intensifica sempre di più, anche sotto forma di una guerra economica. I Pasdaran hanno affermato di aver colpito tre navi nello Stretto di Hormuz, fondamentale per il commercio marittimo in Medio Oriente. Secondo le notizie disponibili, le imbarcazioni finite preda dell’offensiva missilistica di Teheran sono un mercantile liberiano, un cargo Express e un portarinfuse thailandese Mayuree Naree. Di tutta risposta, gli Usa hanno colpito un «grande impianto di produzione di missili balistici» in Iran, come confermato dal capo del Comando centrale americano Brad Cooper. Come ha spiegato Donald Trump, la guerra è quasi terminata perché «Siamo molto in anticipo rispetto al programma. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Iran, i Pasdaran colpiscono tre navi nello Stretto di Hormuz: il nuovo ayatollah è ferito e non può parlare

