Il 11 marzo 2026, Alessandro Tentori della Bnpp Am ha presentato una strategia di investimento che separa chiaramente i rischi a breve termine dalle tendenze di lungo periodo. Nel frattempo, i mercati sono in allerta per le tensioni tra Iran e petrolio, con l’inflazione che si attesta al 2,4 per cento. Le decisioni degli investitori e le fluttuazioni dei prezzi restano influenzate da queste dinamiche.

Il 11 marzo 2026, Alessandro Tentori della Bnpp Am ha delineato una strategia di investimento che distingue nettamente tra rischi immediati e tendenze strutturali. Il a breve termine cade sulla volatilità dei mercati, mentre la prospettiva a lungo periodo si concentra sull’inflazione. Questa distinzione guida le scelte di asset allocation in un contesto macroeconomico complesso. L’esperto ha evidenziato come l’escalation militare in Iran stia generando impatti diretti sui prezzi del petrolio e del gas, creando incertezza diffusa. La previsione indica un aumento dell’inflazione al 2,4% per l’anno corrente nell’Eurozona, con ripercussioni sui premi al rischio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Iran e petrolio: inflazione al 2,4% e mercati in allerta

