Dopo dodici giorni di conflitto in Medio Oriente, più di 43 mila voli sono stati sospesi e circa 7,5 milioni di persone si sono trovate a terra. Nel frattempo, Australia e Nuova Zelanda hanno deciso di interrompere i voli verso i Paesi dell’Unione Europea, contribuendo a un aumento delle restrizioni sui collegamenti aerei. I dati si riferiscono alle conseguenze immediate del conflitto sulla mobilità aerea internazionale.

Oltre 43 mila voli sospesi e 7,5 milioni di persone sono rimaste a terra. Sono questi i dati che emergono dopo 12 giorni di conflitto in Medio Oriente e la conseguente chiusura dello spazio aereo. Parallelamente, Australia e Nuova Zelanda hanno comunicato l'interruzione di voli per l'Europa con ripercussioni economiche importanti. Le stime Il conflitto in Medio Oriente ha portato alla cancellazione di oltre 43 mila voli, costringendo oltre 7,5 milioni di persone a rinunciare ai propri viaggi. Secondo le stime redatte dal Corriere della Sera sulla base dei dati di settore, più della metà di questi passeggeri aveva prenotato con i cinque principali vettori dell'area, con un danno stimato di almeno 1,6 miliardi di dollari solo per i mancati ricavi dei biglietti gia emessi. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

© Ilmessaggero.it - Iran, 43 mila voli sospesi dopo 12 giorni di guerra. Lo stop di Australia e Nuova Zelanda verso i Paesi dell'Ue

Articoli correlati

Leggi anche: Voli sospesi in Medio Oriente: oltre 12.300 cancellazioni per la guerra

Iran minaccia l'Ue, "qualsiasi azione militare dei Paesi dell'Europa sarà considerata un atto di guerra"Il ministro degli Esteri iraniano Abbas Araghchi ha dichiarato: “Considereremo qualsiasi azione militare europea come un atto di guerra che richiede...

Altri aggiornamenti su Nuova Zelanda

Iran, 43 mila voli sospesi dopo 12 giorni di guerra. Australia e Nuova Zelanda chiudono tratte per l'EuropaOltre 43 mila voli sospesi e 7,5 milioni di persone sono rimaste a terra. Sono questi i dati che emergono dopo 12 giorni di conflitto in Medio Oriente e la ... ilmessaggero.it

Guerra Iran, paralisi dei voli dall'Australia e dalla Nuova Zelanda per l'EuropaLe interruzioni dei voli tra Australia, Nuova Zelanda e Paesi europei stanno costringendo i viaggiatori a percorsi finora impensabili, con una serie di scali attraverso gli Stati Uniti. Come riporta l ... tg24.sky.it