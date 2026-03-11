In Iran, 17 colpi sono stati sferrati, causando danni stimati in 3 miliardi di dollari. I generali iraniani hanno risposto alla presenza dell’armata statunitense con un adattamento tattico rapido e preciso, che ha neutralizzato l’efficacia delle forze avversarie. La situazione ha portato alla fine di un’operazione militare significativa.

I generali iraniani hanno neutralizzato l’efficacia dell’armata statunitense attraverso un adattamento tattico rapido e mirato. Dopo dodici giorni di scontri, Teheran ha colpito 17 installazioni americane nel Medio Oriente, infliggendo danni stimati in oltre tre miliardi di dollari. La reazione degli ayatollah si basa su lezioni apprese da conflitti recenti, sfruttando la carenza di intercettori nemici per aprire varchi nelle difese. La strategia di guerra asimmetrica ha permesso ai pasdaran di mantenere attiva una catena di comando mentre consumavano le riserve nemiche. Washington dichiara un calo del 90% nei missili balistici, ma il Pentagono teme che l’arsenale iraniano sia ancora superiore alle stime iniziali. 🔗 Leggi su Ameve.eu

