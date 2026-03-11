Oggi, mercoledì 11 marzo 2026, su Canale 5 va in onda un nuovo episodio di Io sono Farah alle 14. In questa puntata, Tahir si comporta in modo ambiguo, mentre Ilyas perde la vita. La narrazione si concentra sugli sviluppi tra i personaggi principali, con eventi che coinvolgono le loro azioni e decisioni. La trasmissione prosegue con la messa in onda delle vicende quotidiane dei protagonisti.

Su Canale 5 va in onda oggi, mercoledì 11 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a stupire ancora una volta i telespettatori. Le anticipazioni di Io sono Farah rivelano che Tahir ha confessato a Salim di aver falsificato alcune prove per mettere la protagonista nei guai. All'uomo ha chiesto di difenderla offrendogli in cambio delle informazioni in merito al mandante di Orhan. Durante un confronto alla clinica veterinaria Tahir farà il doppio gioco con Farah. Quest'ultima ha provato a salvare la vita a Ilyas ma l'uomo morirà a causa di un improvviso scompenso. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - Io sono Farah anticipazioni 11 marzo 2026: Tahir fa il doppio gioco, Ilyas perde la vita

Articoli correlati

Io sono Farah anticipazioni 9 marzo 2026: Farah vuole fuggire? Tahir le fa una promessaSu Canale 5 va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14.

Leggi anche: Io Sono Farah, anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026: Orhan tiene sotto scacco Farah e Tahir

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Io sono Farah anticipazioni 11 marzo...

Temi più discussi: Io sono Farah 2, anticipazioni ultima puntata 13 marzo prima serata; Io sono Farah, le anticipazioni dal 2 al 6 marzo 2026; Io sono Farah, le trame dal 2 al 6 marzo 2026; Io Sono Farah: anticipazioni da lunedì 9 a venerdì 13 marzo! Lieto fine per Farah e Tahir.

Io Sono Farah: anticipazioni puntate dal 9 al 13 marzo. Come finisce e cosa accade tra Farah e TahirAnticipazioni Io Sono Farah dal 9 al 13 marzo: Farah e Tahir fermano Behnam ma il finale riserva colpi di scena drammatici. alfemminile.com

Io sono Farah anticipazioni 9 marzo 2026: Farah vuole fuggire? Tahir le fa una promessaSu Canale 5 va in onda oggi, lunedì 9 marzo 2026, un nuovo episodio di Io sono Farah a partire dalle 14. Cosa succederà? Di sicuro le novità riusciranno a ... ilsipontino.net

«Steffy spererà che suo marito si faccia da parte e non si occupi più di faccende che riguardano la Forrester Creations. » Oggi, 11 marzo 2026, i telespettatori avranno molto di cui parlare dopo le puntate di Beautiful, Io Sono Farah, Forbidden Fruit, La forza di - facebook.com facebook

Il #10marzo 2018 moriva #HubertdeGivenchy. Fondò nel '52 l'omonima casa di moda. Ha vestito fra gli altri A. Hepburn, J. Kennedy, Farah Diba, la principessa Grace, M. Dietrich, G. Garbo, L. Bacall, J. Moreau e I. Bergman. L'abito da sposa di K. Kardashian è x.com