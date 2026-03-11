Io e Meloni… | Sal Da Vinci svela tutto | Cos’è successo per il referendum

Sal Da Vinci ha confermato di aver avuto una conversazione telefonica con la premier Giorgia Meloni, durante la quale hanno discusso del referendum. La telefonata tra il cantante e il capo del governo si è svolta recentemente e le parti hanno affrontato direttamente l’argomento senza ulteriori dettagli pubblici. Nessun’altra informazione è stata fornita riguardo ai contenuti specifici della discussione.

La telefonata tra la premier Giorgia Meloni e il vincitore del Festival di Sanremo, Sal Da Vinci, c’è stata davvero. A confermarlo è lo stesso cantante napoletano, dopo le indiscrezioni circolate nelle ultime ore sulla conversazione avvenuta subito dopo la vittoria all’Ariston con il brano Per sempre sì. Secondo la ricostruzione iniziale diffusa da Repubblica, la premier avrebbe ringraziato l’artista per il “bel regalo” arrivato proprio alla vigilia del referendum sulla giustizia, interpretando il titolo della canzone come un possibile assist simbolico alla campagna per il Sì sostenuta dal governo. Una lettura che però, stando alla versione fornita dal cantante, non corrisponderebbe alla realtà dei fatti. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - “Io e Meloni…”: Sal Da Vinci svela tutto: “Cos’è successo per il referendum” Articoli correlati “Io e Meloni…”: Sal Da Vinci, cos’è successo per il referendumIl cantante Sal Da Vinci smentisce le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto coinvolgimento nella campagna per il referendum. “Per sempre sì è un regalo per il referendum”: Meloni “arruola” Sal Da VinciSecondo quanto rivela La Repubblica, venerdì scorso la presidente del Consiglio Giorgia Meloni avrebbe telefonato a Sal Da Vinci, vincitore del... Altri aggiornamenti su Io e Meloni Sal Da Vinci svela tutto... Temi più discussi: La tua 'Per sempre sì' è un regalo per il referendum: la telefonata a sorpresa di Giorgia Meloni a Sal Da Vinci; Sanremo, quella narrazione di destra sulla vittoria di Sal Da Vinci e la sfida tra popolo ed élite; Referendum Giustizia, Meloni vuole davvero usare Per sempre sì di Sal Da Vinci nei comizi? Lui non commenta; Referendum, Gratteri scherza in tv: Sal Da Vinci voterà No. Ma è polemica con il comitato del Sì. Sal Da Vinci: Per Sempre Sì per il referendum? Meloni non me l’ha chiesto, ha solo…Così Sal Da Vinci, in merito all'ipotesi che la sua canzone 'Per sempre sì' possa essere utilizzata per la campagna referendaria per il Sì ... golssip.it Sal Da Vinci conferma la telefonata con Meloni: Durata 30 secondi, ma 'Per sempre sì' non me l'ha chiestaLa presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha chiamato Sal Da Vinci per fargli i complimenti per la vittoria di Sanremo. Lo ha confermato lo stesso cantante, spiegando che la telefonata è durata ... virgilio.it la Repubblica. . Il primo cittadino di Napoli Gaetano Manfredi premia il vincitore di Sanremo con un riconoscimento speciale: Sal da Vinci, con "Per sempre sì" L'articolo completo su Repubblica #sanremo2026 #saldavinci #persempresi #rep - facebook.com facebook A me dispiace dover dire “ve l’avevo detto” perché sentirmi dare ragione è l’ultima cosa che mi interessa professionalmente, ma questi sono i fatti che avevo già anticipato, peraltro in difesa proprio di Sal Da Vinci che non si merita di essere tirato per la giacch x.com