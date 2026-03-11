Il cantante Sal Da Vinci ha chiarito di non essere coinvolto nella campagna per il referendum, smentendo le voci che circolavano nelle ultime ore. In una dichiarazione ufficiale, ha precisato di non aver preso parte a nessuna iniziativa politica legata a questa consultazione. Le indiscrezioni avevano alimentato discussioni tra il pubblico e sui social, ma lui ha lasciato chiaramente intendere di non aver nessun ruolo.

Il cantante Sal Da Vinci smentisce le indiscrezioni circolate nelle ultime ore su un presunto coinvolgimento nella campagna per il referendum. L’artista ha confermato di aver ricevuto una breve telefonata dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ma ha chiarito che non c’è stato alcun riferimento all’utilizzo del suo brano “Per sempre Sì” per iniziative politiche. ‘LA TUA PER SEMPRE SÌ È PURE UN REGALO PER IL REFERENDUM’ – GIORGIA MELONI TELEFONA A SAL DA VINCI E https:t.coIsRBIBnXTR — Dagospia (@DAGOSPIA) March 10, 2026 «Una telefonata di pochi secondi». Intervenendo a margine del conferimento della medaglia della città di Napoli al Maschio Angioino, Sal Da Vinci ha spiegato che il contatto con la premier è stato molto breve e legato esclusivamente a un gesto di cortesia. 🔗 Leggi su Tvzap.it

"Io e Meloni…": Sal Da Vinci, cos'è successo per il referendum

