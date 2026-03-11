Investito dall' onda d' urto del treno | allarme per un 62enne tanti treni cancellati

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo, alla stazione ferroviaria di Dervio, un uomo di 62 anni è caduto sul marciapiede a causa dell'onda d’urto prodotta da un treno in arrivo. L’incidente ha causato la cancellazione di diversi treni e ha generato preoccupazione tra i presenti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza all’uomo.

Momenti di paura nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo alla stazione ferroviaria di Dervio: qui un uomo di 62 anni è caduto sul marciapiede dopo essere stato spostato dalla pressione d'aria generata da un treno in arrivo. L'episodio si è verificato intorno alle 15.30 e ha immediatamente attivato.