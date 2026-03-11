Inter news Thuram in gruppo Per Bastoni…

L'infermeria dell'Inter fornisce aggiornamenti sui giocatori in vista della prossima partita contro l'Atalanta. Thuram si è allenato con il gruppo, mentre Bastoni non è ancora stato incluso nelle sessioni di allenamento. La squadra continua a prepararsi in vista dell'incontro, con attenzione rivolta anche alle condizioni dei singoli calciatori coinvolti.

Inter news. Arrivano aggiornamenti importanti dall’infermeria dell’Inter in vista della sfida contro l’Atalanta. Le ultime novità arrivano direttamente da Appiano Gentile e sono state riportate dall’inviato di Sky Sport Matteo Barzaghi. La notizia più positiva riguarda Marcus Thuram. L’attaccante francese, che aveva saltato il derby contro il Milan a causa della febbre, è ormai sulla strada del recupero. Dopo aver ripreso ad allenarsi individualmente nei giorni scorsi, oggi ha lavorato regolarmente con il gruppo e tutto lascia pensare che sarà a disposizione per la partita di sabato contro l’Atalanta. Situazione diversa invece per Lautaro Martinez. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Articoli correlati

Infortunati Inter: Thuram è tornato in gruppo, ma Lautaro Martinez e Bastoni…Il punto sulle condizioni dei tre big nerazzurriTonali Arsenal, frenata per il centrocampista italiano? Svelata la decisione in vista della prossima stagione Bisseck Inter, il club prepara il...

Leggi anche: Udinese-Inter, formazioni ufficiali: riposano Bastoni e Thuram

JUVE INTER 4-3 - Parodia fratelli Thuram

Aggiornamenti e notizie su Per Bastoni

Temi più discussi: Inter, da Thuram a Bastoni: il punto dall'infermeria; Inter, buone notizie da Thuram. Gli aggiornamenti su Lautaro, Calhanoglu e Bastoni; Calhanoglu infortunato: esito degli esami Inter, le condizioni verso l’Atalanta. Bastoni e Thuram...; Inter, Thuram torna con l’Atalanta? La novità! Bastoni, Calha e Lautaro….

Inter, Thuram torna ad allenarsi in gruppo. Lavoro personalizzato per BastoniL'Inter prepara la sfida di campionato contro l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby. Novità da Appiano Gentile dopo l'allenamento di oggi, mercoledì 11 marzo: Thuram è tornato ad allenarsi con il gru ... sport.sky.it

Inter, da Thuram a Bastoni: le novità dall'infermeriaLe ultime in vista dei prossimi match dei nerazzurri ... fantacalcio.it

Inter, Thuram torna ad allenarsi in gruppo. Lavoro personalizzato per Bastoni #SkySport #SkySerieA x.com

Lavoro personalizzato per Bastoni, per lui si ragiona giorno dopo giorno per fargli smaltire la botta alla tibia rimediata nel contrasto con Adrien Rabiot. A parte anche Lautaro e Calha - facebook.com facebook