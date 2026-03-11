Inter l’ora di Dumfries | l’olandese torna titolare contro l’Atalanta

Sabato pomeriggio, il prato di San Siro ospiterà la partita tra Inter e Atalanta, con Dumfries che tornerà titolare dopo 125 giorni di assenza. L’olandese ha recuperato dall’infortunio e sarà schierato dal primo minuto, sostituendo un giocatore che ha occupato il suo ruolo nelle ultime settimane. La partita rappresenta il suo ritorno in campo e la possibilità di contribuire alla squadra.

Sabato pomeriggio, il prato di San Siro segnerà la fine di un calvario durato 125 giorni. Denzel Dumfries è pronto a riprendersi la fascia destra dell’ Inter dal primo minuto, a distanza di quattro mesi da quel fatidico 9 novembre contro la Lazio che gli costò un grave infortunio alla caviglia e la successiva operazione. Con 23 partite saltate tra novembre e febbraio, l’assenza dell’esterno olandese ha pesato come un macigno sull’economia tattica di Cristian Chivu, costringendo Dimarco sul versante opposto a un sovraccarico di lavoro che lo ha portato a numeri da record ( 7 gol e 15 assist ), ma privando la capolista della necessaria simmetria offensiva. 🔗 Leggi su Forzainter.eu Articoli correlati Leggi anche: Dumfries l’unico sorriso dell’Inter contro il Bodo: l’olandese torna in campo dopo quasi tre mesi Dumfries Inter, l’olandese torna dopo il lungo stop: come potrebbe essere gestito contro il GenoaLocatelli Juve, tutto pronto per il rinnovo? I bianconeri vogliono blindare il capitano fino al 2030. Napoli-Inter 3-1: gol e highlights | Serie A Contenuti utili per approfondire Inter l'ora di Dumfries l'olandese... Temi più discussi: Inter, Dumfries tornerà titolare contro l’Atalanta? La scelta di Chivu; Inter, Chivu ritrova Dumfries: può giocare titolare contro l'Atalanta; Estupiñán regala tre punti ad Allegri. Il Milan vince 1-0 e accorcia sull'Inter: si riapre la corsa scudetto; Inter, Dumfries ora è pronto: titolare nel derby? La scelta di Chivu. Inter, Dumfries può tornare titolare: 125 giorni dopo l'ultima volta, Chivu ha bisogno di luiSabato saranno passati 125 giorni dall'ultima partita che Denzel Dumfries ha giocato da titolare con la maglia dell'Inter. Quel maledetto match. tuttomercatoweb.com Inter, è il momento di Dumfries. Titolare con l’Atalanta, Chivu lo ha già allertato: Tocca a teDopo la sconfitta di domenica scorsa nel derby col Milan, l'Inter si prepara per la sfida di sabato contro l'Atalanta ... fcinter1908.it #Rocchi cede alle pressioni di #Juventus e #Inter: niente allenatori all'incontro del 23 marzo. Si parlerà pure del modo da usare per gli arbitri e di utilizzo del #Var. Rischio nuova interpretazione di regolamento in #SerieA per le ultime giornate! - facebook.com facebook CIES - Valore giocatori di proprietà, comanda il Chelsea. Inter prima italiana, #Lautaro oltre i 100 mln x.com