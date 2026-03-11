L’Inter si allena dopo la sconfitta nel derby contro il Milan, con l’obiettivo di prepararsi al meglio per l’anticipo di campionato contro l’Atalanta a San Siro. Chivu ha mostrato un sorriso a metà durante gli allenamenti, mentre le condizioni di Thuram e Bastoni sono al centro delle attenzioni. La squadra nerazzurra cerca di ritrovare la concentrazione in vista della prossima gara.

La squadra nerazzurra prepara il match di campionato con l’Atalanta dopo la sconfitta nel derby contro il Milan L’ Inter riprende gli allenamenti dopo la delusione nel derby col Milan, con l’obiettivo di ritornare subito alla vittoria nell’anticipo di sabato a San Siro con l’ Atalanta. Alessandro Bastoni, ko col Milan (Ansa) – Calciomercato.it Una buona e una cattiva notizia per Chivu ad Appiano Gentile Gentile: Marcus Thuram è rientrato in gruppo, mentre Alessandro Bastoni ha svolto un lavoro individuale. L’attaccante francese ha quindi smaltito l’attacco influenzale che lo aveva costretto a dare forfait per la stracittadina con il Milan. Inter, gli aggiornamenti su Thuram e Bastoni per Inter-Atalanta. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Inter, Chivu sorride a metà: le condizioni di Thuram e Bastoni

