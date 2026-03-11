Inter Atalanta Chivu ridisegna la formazione per la sfida di sabato Le scelte del tecnico romeno

Il tecnico romeno ha deciso di modificare la formazione dell'Inter in vista della partita contro l'Atalanta, che si terrà sabato a San Siro. La squadra meneghina arriva alla sfida con l'obbligo di riscattare la sconfitta nel derby e di mantenere il primato in classifica. La scelta dei giocatori e le variazioni rispetto alle precedenti formazioni sono state comunicate ufficialmente.

Inter Atalanta, la compagine meneghina scende in campo a San Siro con l'obbligo di riscattare la sconfitta nel derby e proteggere il primato in classifica. Dopo il passo falso nella stracittadina, la Beneamata è chiamata a una reazione immediata tra le mura amiche. Cristian Chivu, l'ex colonna difensiva rumena ora sulla panchina dei campioni d'Italia, deve gestire un momento delicato per evitare che il vantaggio sui rossoneri si assottigli ulteriormente. Di fronte ci sarà l' Atalanta guidata da Raffaele Palladino, giovane allenatore emergente che deve ricostruire il morale dei suoi dopo la pesante imbarcata europea contro il Bayern Monaco.