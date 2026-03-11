Inter Atalanta arbitro | dopo le polemiche Rocchi manda…

Sono state ufficializzate le designazioni arbitrali per la 29ª giornata di Serie A, che prenderà il via venerdì 13 marzo con l’anticipo tra Torino e Parma alle 20. Inter e Atalanta sono coinvolte in questa giornata, mentre l’arbitro designato per la partita tra le due squadre è stato deciso dopo alcune polemiche e comunicazioni di responsabilità da parte dell’AIA.

Inter Atalanta arbitro. Sono state rese note le designazioni arbitrali della 29ª giornata di Serie A, turno che si aprirà venerdì 13 marzo con l'anticipo Torino–Parma (ore 20.45). ? Per i tifosi nerazzurri, l'attenzione è tutta su Inter–Atalanta, in programma sabato 14 marzo alle 15.00 allo stadio Meazza: la direzione di gara è stata affidata a Gianluca Manganiello, con Passero e Rossi L. nel ruolo di assistenti. Il quarto ufficiale sarà Collu. In sala VAR opererà Gariglio, assistito da Chiffi come AVAR. ? Nel quadro generale delle designazioni, spicca anche la scelta di Guida per Lazio–Milan (domenica sera, ore 20.45), mentre Mariani dirigerà Udinese–Juventus (sabato, ore 20.