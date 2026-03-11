Insulto al Senato | il PD accusa la Presidenza di oscenità

Il Partito Democratico in Sicilia ha commentato con durezza le dichiarazioni attribuite al presidente del Senato, definendole un atto osceno che offende il senatore Antonio Nicita e tutto il Parlamento. La reazione arriva dopo le dichiarazioni rilasciate dal presidente del Senato, che sono state giudicate come offensive e inappropriate. La polemica si concentra sull’episodio che ha suscitato molte reazioni tra i membri del partito.

La reazione del Partito Democratico in Sicilia esprime un forte disappunto per le dichiarazioni attribuite al presidente del Senato, definendole come un atto osceno che offende non solo il senatore Antonio Nicita ma l'intero Parlamento. Il responsabile organizzativo Sergio Lima ha lanciato un appello alla democrazia contro ciò che viene descritto come una destra intollerante e violenta nel linguaggio. L'accaduto si colloca in un momento di tensione politica dove la qualità del dibattito pubblico è messa in discussione da toni considerati fuori luogo. La solidarietà verso Nicita è totale, mentre la critica si estende all'istituzione stessa rappresentata dalla presidenza del Senato.