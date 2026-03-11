Un nuovo dispositivo di archiviazione arriva sul mercato: l’Insta360 Quick Reader SSD, sviluppato in collaborazione con Lexar, permette di memorizzare fino a 512 GB di dati. Leggero, con un peso di 5,4 grammi, è pensato per i creatori di contenuti che vogliono lavorare in mobilità senza ingombri. Il dispositivo si collega facilmente a diversi dispositivi per trasferimenti rapidi.

Un nuovo dispositivo di archiviazione per creatori di contenuti è arrivato sul mercato. L’Insta360 Quick Reader SSD, nato dalla collaborazione con Lexar, offre 512 GB in un formato compatto. Il trasferimento dati raggiunge i 420 MBs, permettendo di gestire file video pesanti senza l’ingombro delle schede di memoria tradizionali. Il prezzo al lancio è fissato a 156,99 euro. Dimensioni minime e integrazione totale. L’oggetto misura appena 29,7 x 21,9 x 18,4 millimetri. Pesa solo 5,4 grammi, poco più di una moneta da due euro. Questa micro-dimensione elimina la necessità di cavi aggiuntivi o adattatori esterni. Si collega direttamente alla porta USB-C della videocamera o dello smartphone. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Insta360 Quick Reader: 512GB in 5,4g per video in mobilità

