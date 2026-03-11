Insta360 | -120€ e omaggi sulle action cam

Insta360 ha lanciato una promozione chiamata Primavera, offrendo sconti fino a 120 euro su alcune action cam. La campagna include anche omaggi legati ai dispositivi per la registrazione di video immersivi. L'iniziativa mira a incentivare l'acquisto di modelli selezionati durante il periodo promozionale. La promozione è attiva da oggi e durerà fino a una data da definirsi.

La campagna promozionale denominata Primavera di Insta360 ha avviato un'operazione commerciale che prevede sconti fino a 120 euro sui dispositivi per la ripresa video immersiva. Questa iniziativa, lanciata direttamente dallo store ufficiale del produttore nel marzo 2026, include anche l'inclusione di omaggi accessori acquista le action cam in questo periodo. Il movimento non si limita ai grandi marketplace generici, ma punta a consolidare il canale diretto con i consumatori finali italiani. L'offerta nasce dalla volontà dell'azienda di incentivare l'acquisto di attrezzatura tecnologica avanzata, offrendo vantaggi economici tangibili e prodotti aggiuntivi gratuiti.