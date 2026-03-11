Insieme per il Rispetto | Arte e partecipazione al Centro di Aggregazione Serristori

Il Centro di Aggregazione “Serristori” ospita un evento dal titolo “Insieme per il Rispetto”, che coinvolge artisti e partecipanti locali. La manifestazione si svolge in città e mira a promuovere la partecipazione attraverso attività artistiche e culturali. L’iniziativa si tiene in una struttura pubblica e vede la presenza di diversi artisti e cittadini che prendono parte alle attività proposte.

Arezzo, 11 marzo 2026 – . Un 8 marzo davvero speciale al Centro Aggregazione “Serristori” di Castiglion Fiorentino. In occasione della Giornata Internazionale della Donna, oltre al consueto pranzo e momento conviviale, il Centro di Aggregazione castiglionese ha promosso un progetto di sensibilizzazione mirato al contrasto della violenza di genere. “L’iniziativa testimonia la missione del Centro come luogo di partecipazione civica e presidio di solidarietà per l’intero paese” dichiara il Presidente Fabio Bidi. Il cuore del progetto è la mostra "Attese" di Lorenzo Frescucci, un percorso che trasforma l’ingresso al Centro in un luogo di riflessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Insieme per il Rispetto: Arte e partecipazione al Centro di Aggregazione “Serristori” Articoli correlati Al centro di aggregazione “Serristori” arriva il carnevaleArezzo, 4 febbraio 2026 – Carnevale al Centro di Aggregazione Sociale Serristori di piazza San Francesco. Leggi anche: Brescia: aperto nuovo polo civico in centro, URP e partecipazione insieme per i cittadini. Una selezione di notizie su Insieme per il Rispetto Arte e... Discussioni sull' argomento Marzo al Centro di aggregazione 5D: sport, hip hop e street poetry per dare voce ai giovani; Centri Giovani Pordenone: le attività di marzo tra musica, sport, creatività e inclusione; Consiglio comunale del 3 marzo; Giovani, si ampliano le opportunità di protagonismo. Al lavoro per nuovi spazi e progetti in città. **VILLABATE: Continuano i lavori per la realizzazione del Centro di Aggregazione Sociale di Fondo Vitale** Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo asilo "Falcone - Borsellino" e della nuova palestra con gradinata coperta campo sportivo polivalent - facebook.com facebook Riapre a Luino il Centro di Aggregazione Giovanile “Colori” - x.com