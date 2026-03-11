INSIDE Intervista al Presidente FCI Cordiano Dagnoni

In questa intervista, il presidente della Federazione Ciclistica Italiana parla dei successi ottenuti in passato e delle iniziative attuali per lo sviluppo del ciclismo in Italia. Viene anche illustrata la visione futura e le strategie messe in campo dalla federazione per promuovere il movimento tra gli appassionati e i professionisti. L’intervista fornisce un quadro chiaro delle attività e degli obiettivi della federazione.

Intervista con Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, tra racconto dei successi passati e presenti e prospettive per la crescita del movimento italiano. Dai risultati e le ambizioni dei ciclisti azzurri fino al tema della sicurezza in strada. Cordiano Dagnoni, presidente della Federazione Ciclistica Italiana, spiega non solo obiettivi e sfide sportive, ma anche le proposte per ridurre il numero di incidenti e tutelare chi usa la bici.

Aggiornamenti e notizie su Cordiano Dagnoni

Temi più discussi: LINCE arriva a dare nuova vita al Velodromo di Dalmine; Firmato a Roma l’accordo di programma: dopo 5 anni possono ripartire i lavori per il Velodromo di Spresiano; Skoda Italia affiancherà la Federazione Ciclistica Italiana in qualità di Main Partner; Milano-Torino, 150 anni di storia: una classica intramontabile.

Giro: Dagnoni 'movimento sta bene, i giovani ci faranno sognare'Il Giro d'Italia lo guardano tutti, è una vetrina che trasferisce emozioni. Così il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, durante la presentazione della Corsa Rosa a Roma. Il ciclismo ... ansa.it

Festa del ciclismo abruzzeseCelebrati i successi agonistici della stagione 2025 con la partecipazione di ospiti di rilievo e del Presidente della FCI Cordiano Dagnoni Mariano D'Amico, montaggio Sem Cipriani ... rainews.it