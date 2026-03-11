Infrastrutture idriche e fognarie 430 milioni per 13 grandi progetti | grossi interventi nel Foggiano

Nella giornata di ieri, 10 marzo, sono stati annunciati tredici progetti strategici dedicati al servizio idrico integrato in Puglia, con un investimento complessivo di 430 milioni di euro. Questi interventi riguardano infrastrutture idriche e fognarie e coinvolgono il territorio del Foggiano, con l’obiettivo di migliorare il sistema di distribuzione e gestione dell’acqua nella regione.

Sono stati presentati nella giornata di ieri, 10 marzo, i tredici progetti strategici per il servizio idrico integrato della Puglia. Si tratta di un traguardo straordinario, che prevede lo stanziamento di 430 milioni di euro, di cui 227 provenienti da fondi europei. Ad annunciarlo è l'assessore.