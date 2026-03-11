Infortunio Vergara tegola per Conte | stop di un mese La rivoluzione tattica per Napoli-Lecce e il caso Giovane

Un infortunio ha costretto Vergara a fermarsi per un mese, creando problemi per il Napoli. La squadra si prepara alla sfida contro il Lecce con una rivoluzione tattica e nuovi schemi. La vittoria contro il Torino si accompagna a questa tegola, che influenzerà le scelte di formazione nelle prossime partite. La questione riguarda anche il caso Giovane e le modifiche in campo.

NUOVO STOP E CAMBI TATTICI. La vittoria contro il Torino lascia in eredità al Napoli una pessima notizia: l’infortunio di Vergara. Il giovane talento, vera rivelazione della stagione, dovrà restare ai box per almeno un mese. In vista della sfida di sabato alle 18:00 contro il Lecce, Antonio Conte è costretto a varare una rivoluzione tattica: Eljif Elmas verrà avanzato sulla trequarti al fianco di Alisson Santos, liberando un posto in mediana per il rientro da titolare di Frank Anguissa. Sorridono a metà gli altri infortunati: McTominay (fuori da 5 gare) e De Bruyne andranno in panchina per mettere minuti nelle gambe, mentre Lobotka spera nella convocazione. 🔗 Leggi su Napolissimo.it © Napolissimo.it - Infortunio Vergara, tegola per Conte: stop di un mese. La rivoluzione tattica per Napoli-Lecce e il caso Giovane Articoli correlati Infortunio Vergara, brutta tegola per il Napoli: i tempi di recuperoContinuano a non arrivare buone notizie per il Napoli dal punto di vista dell’infermeria con gli azzurri che dovranno fare a meno di Antonio Vergara... Tutti gli aggiornamenti su Infortunio Vergara Temi più discussi: Napoli, ancora un infortunio! Problema al piede per Vergara: al suo posto entra Anguissa; Napoli, infortunio per Vergara: l'esito degli esami; Infortunio Vergara, ecco chi potrebbe sostituirlo: le tre opzioni; Infortunio Vergara, tegola per Conte: stop di un mese. La rivoluzione tattica per Napoli-Lecce e il caso Giovane. Infortunio Vergara, tegola Napoli: tempi di recupero più lunghi del previstoC’è grande apprensione in casa Napoli per quello che riguarda il recupero di Antonio Vergara dall’infortunio con il centrocampista offensivo che potrebbe saltare anche il big match col Milan. Infortun ... calciomercato.it Napoli, infortunio Vergara: c’è una brutta notizia. Lungo stopBrutte notizie per il Napoli e per Vergara. Il centrocampista dei partenopei dovrà stare ai box per diverso tempo ... calciomercatonews.com Hamsik restò fermo due mesi con lo stesso infortunio di Vergara: "Difficile pensare a una guarigione di Vergara per il playoff, perché è un infortunio che può dare più noia del previsto. Hamsik restò fermo quasi due mesi col Napoli. Mentre in Serie A l’ultimo - facebook.com facebook #Conte cambia ancora il #Napoli dopo l'infortunio di Vergara: le ultime dall'infermeria x.com