Infortunio Vergara tegola Napoli | tempi di recupero più lunghi del previsto
In casa Napoli si registra preoccupazione per le condizioni di Antonio Vergara, il centrocampista offensivo infortunatosi recentemente. I tempi di recupero si sono allungati rispetto alle previsioni iniziali, e il giocatore potrebbe non essere disponibile per la prossima partita contro il Milan. La squadra resta in attesa di aggiornamenti ufficiali sulle sue condizioni.
C’è grande apprensione in casa Napoli per quello che riguarda il recupero di Antonio Vergara dall’infortunio con il centrocampista offensivo che potrebbe saltare anche il big match col Milan. Infortunio Vergara, i tempi di recupero (Ansa Foto) – calciomercato.it Inizialmente c’era chi aveva pensato ad un ritorno in campo subito dopo la sosta per le partite delle nazionali, ma appare difficile che il classe 2003 possa essere a disposizione di Antonio Conte per il ritorno in campo previsto per il 6 aprile contro i rossoneri di Massimiliano Allegri. La sensazione è che V ergara possa tornare a giocare contro il Parma nella settimana successiva con Antonio Conte che dovrà vivere altre settimane con l’organico decimato dagli infortuni. 🔗 Leggi su Calciomercato.it
