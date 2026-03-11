Un’ondata di polemiche si è scatenata dopo che alcuni influencer sono stati accusati di aver abbandonato i loro animali a Dubai mentre scappavano dalla guerra. Le immagini di animali lasciati in strada o in rifugi improvvisati sono diventate virali sui social, generando reazioni contrastanti tra chi chiede spiegazioni e chi condanna i comportamenti. La vicenda sta attirando l’attenzione dell’opinione pubblica e delle autorità competenti.

Animali abbandonati a Dubai durante la crisi: cosa sta succedendo. Un’ondata di polemiche ha travolto alcuni influencer residenti a Dubai, accusati sui social di aver abbandonato i propri animali domestici mentre lasciavano gli Emirati Arabi Uniti per sfuggire alle tensioni legate al conflitto tra Stati Uniti, Israele e Iran. Negli ultimi giorni veterinari e associazioni animaliste della città hanno segnalato una situazione sempre più critica. Diverse cliniche veterinarie hanno riferito di aver ricevuto numerose richieste di informazioni sull’eutanasia degli animali, mentre i gruppi di adozione sostengono di essere stati sommersi da richieste di proprietari intenzionati a cedere cani e gatti. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Influencer accusati di lasciare gli animali a Dubai mentre fuggono dalla guerra: scoppia la polemica

Articoli correlati

Leggi anche: Influencer regala viaggio a Dubai a una follower, il giorno dopo scoppia la guerra: “Vacanza indimenticabile, purtroppo”

Dubai, gli inviati di guerra influencer e quel cinismo acchiappa likeChe Dubai fosse una parodia del paradiso lo avevamo sospettato: mentre è invasa da youtuber, tiktoker, instagrammer, streamer, podcaster e creator...

Tutto quello che riguarda Influencer accusati

Discussioni sull' argomento Così la guerra alimenta il culto dei monarchi arabi: se anche gli expat diventano sudditi; Sui social media, il turismo della povertà degli influencer sta creando disagio.; Cosa guardare su Netflix - catalogo aggiornato a Marzo 2026.

Il prete influencer don Ravagnani e la scelta di lasciare il sacerdozio: Una decisione soffertaFirmerà il suo primo libro ancora come don, ma in realtà Alberto Ravagnani — forte dei suoi oltre 600 mila follower sui vari social — ha abbandonato il sacerdozio da qualche giorno. A comunicarlo, ... milano.repubblica.it

L’influencer Massimiliano Minnocci, accusato di lesioni gravi verso la compagna, potrà lasciare Regina Coeli. Il via libera dal giudice dopo l’offerta di ospitalità - facebook.com facebook

“A Dubai è tutto a posto, non abbiamo paura perché ci proteggono loro.” I social sono stati invasi da video come questi: centinaia di influencer che sminuiscono la situazione di pericolo a Dubai e ne esaltano la sicurezza. Si tratta di contenuti identici: stessa ca x.com