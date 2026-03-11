Infermieri | più titoli stessi stipendi La crisi esplode

Presso la sede dell’Ordine delle professioni infermieristiche di Messina si è svolto un incontro tra rappresentanti e professionisti del settore sanitario. Durante l’evento, il presidente ha sottolineato come negli ultimi anni siano stati introdotti più titoli di studio per gli infermieri, senza però vedere aumenti negli stipendi. La discussione si è concentrata sulla disparità tra formazione e retribuzioni.

Presso la sede dell'Ordine delle professioni infermieristiche di Messina si è tenuto un confronto cruciale sulla crisi del settore sanitario, dove il presidente Trino ha evidenziato lo squilibrio tra l'aumento dei requisiti formativi e la mancanza di riconoscimento economico. La discussione ha coinvolto anche rappresentanti dell'Asp, che hanno ribadito l'impegno per la riforma territoriale nonostante i vincoli di bilancio che limitano le assunzioni. L'incontro, moderato dall'avvocato Silvana Paratore, ha messo in luce come la professione stia vivendo un momento storico complesso, caratterizzato da una carenza di personale e da nuove sfide organizzative che richiedono una risposta strutturale immediata.