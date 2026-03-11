Nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner ha vinto contro Joao Fonseca con i punteggi di 7-6 (86) e 7-6 (74). L'italiano, quattro volte campione del Grande Slam, ha superato il giovane brasiliano e si è qualificato per i quarti di finale della competizione. La partita si è conclusa con due tie-break consecutivi.

AGI - Il quattro volte campione del Grande Slam Jannik Sinner ha sconfitto la stella nascente brasiliana Joao Fonseca per 7-6 (86), 7-6 (74) in un match emozionante che ha proiettato l'italiano ai quarti di finale del torneo di Indian Wells. Il primo incontro tra il numero due del mondo e la rivelazione diciannovenne ha soddisfatto le aspettative, con una prestazione superba che ha suscitato applausi costanti da parte dell'enorme pubblico brasiliano. Sinner affronterà ora un'altra giovane grande promessa, il ventenne americano Learner Tien, per un posto in semifinale. Fonseca ha affrontato l'italiano in un primo set teso, ma non è riuscito a capitalizzare la sua unica opportunità di palla break, mentre Sinner ne ha sprecate due. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - Indian Wells, Sinner batte Fonseca e approda ai quarti

