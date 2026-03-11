Indian Wells 2026 | Sinner fatica con Fonseca ma poi vince e conquista i quarti di finale

Il 11 marzo 2026, a Indian Wells, Jannik Sinner si è qualificato per i quarti di finale del Masters 1000 vincendo contro il brasiliano Joao Fonseca in due set, 7-6 (8-6), 7-6 (4), dopo due ore e tre minuti di partita. Durante l'incontro, il tennista italiano ha dovuto affrontare delle difficoltà contro il suo avversario, ma alla fine è riuscito a prevalere.

Miami, 11 marzo 2026 – Jannik Sinner vola ai quarti di finale di Indian Wells. Oggi, mercoledì 11 marzo, il tennista azzurro ha battuto il brasiliano Joao Fonseca negli ottavi del Masters 1000 americano, imponendosi in due set con il punteggio di 7-6 (8-6), 7-6 (4) in due ore e tre minuti di gioco. La partita è iniziata in equilibrio con Fonseca che ha infilato una prima dopo l'altra, colpendo in avanzamento ma mostrando qualche limite in difesa. Sinner non è mai riuscito a trovare le chiavi per rubare la battuta all'avversario e il match è arrivato fino al tie break, dove l'azzurro ha dovuto annullare tre set point prima di conquistare il parziale 7-6.

Indian Wells, Sinner supera Fonseca e va ai quarti di finaleL'azzurro ha eliminato il giovane talento brasiliano Joao Fonseca dopo un match finito al tie-break con il punteggio finale di 7-7, 7-6.

