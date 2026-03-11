Indian Wells 2026 oggi gli altri ottavi | spicca Carlos Alcaraz-Ruud Dove vederla

Oggi a Indian Wells si disputano gli ottavi di finale del torneo 2026, con l'incontro tra Carlos Alcaraz e Ruud che attira l'attenzione. Nella notte, Jannis Sinner ha eliminato il brasiliano Joao Fonseca e si è qualificato per i quarti. Le partite vengono trasmesse in diretta e sono accessibili su diverse piattaforme di streaming.

Indian Wells 2026 completa oggi, 11 marzo, il quadro degli ottavi di finale, dopo che nella notte Jannis Sinner ha staccato il pass per i quarti dopo aver battuto il brasiliano Joao Fonseca. Tocca anche al numero 1 al mondo, Carlos Alcaraz che sfida il norvegese Casper Ruud per allungare la striscia di 14 vittorie consecutive con cui ha aperto il 2026. Occhi puntati anche su Novak Djokovic che se la vedrà con il britannico Jack Draper. Gli altri due ottavi di oggi sono Medvedev-Michelsen e Hijikata-Norrie. Per quanto riguarda il tabellone femminile spiccano le sfide di Iga Swiatek ed Elena Rybakina. La polacca, numero 2 del seeding affronta la ceca Karolína Muchová, testa di serie numero 13, mentre la tennista russa naturalizzata kazaka se la vede con la britannica Sonay Kartal.