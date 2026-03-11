Incidente in auto c' è un ferito

Questa mattina a Pieve Santo Stefano si è verificato un incidente stradale che ha coinvolto almeno un veicolo. Il pronto intervento del 118 dell'Asl Toscana sud est è stato richiesto alle 10,52 per soccorrere una persona ferita. La dinamica e le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. La strada è stata temporaneamente chiusa al traffico per le operazioni di soccorso.

Un incidente stradale si è verificato questa mattina a Pieve Santo Stefano. Il 118 dell'Asl Toscana sud est è stato attivato alle 10,52. I sanitari sono giunti sul posto, lungo la strada provinciale 208 della Verna per un sinistro che ha coinvolto un'auto.