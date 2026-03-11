Durante un allenamento, Davide Stella, atleta della UAE Team Emirates Gen Z, è stato investito da un’auto che lo ha colpito in pieno. L’incidente si è verificato mentre il ciclista stava pedalando in un’area aperta e trafficata. Soccorritori sono intervenuti sul posto per prestare assistenza, mentre le autorità stanno conducendo le indagini per chiarire le dinamiche dell’incidente.

La sfortuna continua a perseguitare Davide Stella, giovane talento della UAE Team Emirates Gen Z. Proprio mentre il corridore stava faticosamente tornando in sella dopo il pesante infortunio rimediato durante l’AlUla Tour, un nuovo, brutale incidente ha interrotto il suo percorso di riabilitazione. Questa volta, a colpirlo non è stata la dinamica di una gara, ma l’imprudenza di un automobilista. Stella è stato infatti investito da una vettura mentre si trovava in fase di allenamento, un episodio che ha scatenato la rabbia e la frustrazione del ciclista, affidate a un duro sfogo pubblicato sul suo profilo Instagram. La denuncia: “Sono stanco di questi episodi”. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Incidente in allenamento per Stella: colpito in pieno da un’auto

