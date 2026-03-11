Incidente a Taglio Corelli | furgone nel fosso due feriti

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026, un furgone è finito nel fosso a Taglio Corelli, frazione di Alfonsine, coinvolgendo due giovani di Voltana. L’incidente si è verificato nei pressi di questa località e ha causato ferite a entrambe le persone a bordo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza ai feriti.

Nel pomeriggio di mercoledì 11 marzo 2026, un incidente stradale ha coinvolto due giovani di Voltana nei pressi di Taglio Corelli, frazione di Alfonsine. Poco prima delle 16:30, un furgone è uscito dalla carreggiata in via Torretta, finendo la sua corsa all’interno di un fosso. Il bilancio del sinistro prevede due persone ferite, entrambe trasportate agli ospedali della zona con livelli di gravità diversi. L’evento si è verificato nel tratto stradale che collega Alfonsine a Voltana, specificamente al civico 71 di via Torretta. La dinamica ha il veicolo uscire di strada e finire in un fossato, richiedendo l’intervento immediato dei soccorsi. Sul posto sono state dispiegate due ambulanze, un’auto medicalizzata e una squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Lugo. 🔗 Leggi su Ameve.eu

