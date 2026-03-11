Incidente a Pusiano | auto si ribalta e finisce quasi contro una casa

Un incidente stradale si è verificato all’alba di oggi a Pusiano, coinvolgendo un’auto che è uscita di strada e si è ribaltata, fermandosi quasi contro una casa. La vettura ha colpito la recinzione di un’abitazione, causando danni ma senza registrare feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine.

Incidente stradale all’alba di oggi, 11 marzo 2026, a Pusiano, dove un’auto è uscita di strada finendo la corsa contro la recinzione di un’abitazione. L’intervento di soccorso è scattato intorno alle 5.40 del mattino in via Trento.Secondo quanto segnalato, una vettura è improvvisamente uscita di. 🔗 Leggi su Quicomo.it

