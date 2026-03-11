Incidente a Mazzano | auto contro carro feriti madre

Martedì 10 marzo, a Molinetto, frazione di Mazzano, un incidente ha coinvolto un'auto e un carro, causando ferite a una donna. L'incidente si è verificato in un incrocio della zona, dove la vettura ha urtato il veicolo agricolo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi, che hanno assistito la donna rimasta ferita. La dinamica precisa dell’incidente è ancora in fase di accertamento.

Una serata di martedì 10 marzo ha trasformato in dramma un incrocio tranquillo a Molinetto, frazione di Mazzano. Poco dopo le 21:15, una collisione tra un’auto privata e un carro attrezzi ha coinvolto una famiglia con due bambini a bordo. La conducente, una donna di 36 anni residente nella zona, si è scontrata frontalmente-lateralmente con il veicolo agricolo all’angolo tra via Basiletti e via Verdi. I soccorsi sono arrivati con estrema rapidità grazie alla segnalazione immediata al numero unico delle emergenze. Due ambulanze, una proveniente da Mazzano Soccorso e l’altra dal Cosp di Bedizzole, hanno raggiunto il luogo del sinistro in pochi minuti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

