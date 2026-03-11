Incidente a Grottarossa | scontro auto-pullman grave 77enne
Un incidente si è verificato in via di Grottarossa, coinvolgendo un'auto e un pullman. Una donna di 77 anni è rimasta ferita gravemente e è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni della donna. Le autorità stanno verificando le cause dello scontro.
Incidente in via di Grottarossa dove si è verificato lo scontro tra un'auto e un pullman. Una donna è stata trasportata in ospedale in gravi condizioni. Il sinistro stradale si è verificato mercoledì 11 marzo intorno alle 12.Secondo quanto appreso, l'impatto è avvenuto all'altezza del civico 1173. 🔗 Leggi su Romatoday.it
Articoli correlati
Leggi anche: Acquaviva delle Fonti-Adelfia: scontro auto-pullman, morti un 18enne e una 15enne In serata. Grave un 19enne
Leggi anche: Incidente nella galleria del Seminario: scontro contro pullman di pallavolisti minorenni, auto a fuoco