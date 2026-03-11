Incidente a Grottarossa | scontro auto-pullman grave 77enne

Un incidente si è verificato in via di Grottarossa, coinvolgendo un'auto e un pullman. Una donna di 77 anni è rimasta ferita gravemente e è stata portata in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori per prestare assistenza e valutare le condizioni della donna. Le autorità stanno verificando le cause dello scontro.