Incidente a Como un' altra auto ribaltata | soccorso anche bambino di 8 anni

Nel primo pomeriggio di oggi, un veicolo si è ribaltato lungo viale Roosevelt a Como, tra via Grandi e via Gramsci. L'incidente è avvenuto poco dopo le 16 e ha coinvolto un'auto che è finita su un fianco. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, tra cui anche un bambino di 8 anni.

Incidente poco dopo le ore 16 in viale Roosevelt, tra via Grandi e via Gramsci a Como. Un'auto si è ribaltata terminando la sua corsa su un fianco. Immediata la mobilitazione dei soccorsi: due ambulanze della Croce Rossa e della Croce Azzurra di Como e un'automedica. Sul posto vigili del fuoco e.