Incendio tram a Milano | 15 passeggeri salvi causa un cavo

Un tram della linea 27 a Milano ha preso fuoco in via Marco Bruto poco dopo le otto del mattino del 11 marzo 2026. L’incendio è stato causato da un problema a un cavo, e grazie all’intervento dei vigili del fuoco, 15 passeggeri sono riusciti a mettersi in salvo. Nessuno è rimasto ferito durante l’episodio.

Un principio di incendio ha coinvolto un tram della linea 27 a Milano, proprio in via Marco Bruto, intorno alle ore mattutine del 11 marzo 2026. A bordo c’erano circa quindici passeggeri che sono stati messi in sicurezza senza che nessuno riportasse ferite. Le prime ipotesi puntano su un cedimento di un cavo dell’alta tensione come causa scatenante dell’evento. L’episodio si è verificato nel cuore della città meneghina, creando un momento di allarme immediato per i cittadini e le autorità locali. La rapidità degli interventi ha permesso di evitare danni alla salute pubblica, mantenendo la situazione sotto controllo nonostante il rischio iniziale. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Incendio tram a Milano: 15 passeggeri salvi, causa un cavo Articoli correlati Leggi anche: Principio di incendio su un tram a Milano: evacuati i passeggeri, nessun ferito Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: feriti alcuni passeggeriUn tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano (zona Porta Genova) intorno alle 16 di venerdì 27 febbraio. Approfondimenti e contenuti su Incendio tram Temi più discussi: Milano, altro tram deragliato: terzo incidente in 10 giorni; Tram deragliato a Milano, la compagna di una delle due vittime: Andava fortissimo, urlavano tutti; Tram deragliato a Milano, Sala: Ci prenderemo cura degli sfollati; Milano, il conducente del tram indagato per disastro ferroviario. Dopo lo scambio di identità, individuata la seconda vittima. Milano: tram 27 prende fuoco con 15 persone a bordo. È il quarto incidente in 2 settimanePrincipio d’incendio sul tram 27. Nel capoluogo lombardo è il quarto incidente in 2 settimane. mam-e.it Principio di incendio su un tram a Milano: evacuati i passeggeri, nessun feritoQuarto episodio in pochi giorni per i mezzi Atm: principio d'incendio su un tram della linea 27 in zona Forlanini ... ilfattoquotidiano.it La notizia dell'incendio del Teatro Sannazaro è terribile. Ci sentiamo sconvolti e impotenti davanti alle immagini di rovina di uno dei teatri storici più belli e importanti di Napoli. Tutti noi del TRAM siamo vicini alla direzione del teatro Sannazaro, agli artisti, ai la - facebook.com facebook