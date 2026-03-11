Incendio sulla Pontina a fuoco un’auto

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di oggi sulla Pontina, tra Castel Romano e Trigoria, lungo la carreggiata in direzione di Roma. Le fiamme hanno interessato una vettura, che è stata completamente avvolta dal fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere l’incendio e mettere in sicurezza l’area. Nessuna altra vettura o persona è rimasta coinvolta.

Incendio sulla Pontina nel pomeriggio di oggi, mercoledì 11 marzo. Ad andare a fuoco una vettura tra Castel Romano e Trigoria, lungo la carreggiata in direzione della Capitale.Tutto è accaduto intorno alle 17.30. Come riporta RomaToday, per cause in corso di aggiornamento, la vettura - una Mini. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

