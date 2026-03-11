Incendio in Svizzera | autobus postale distrutto ci sono

Un autobus postale è stato completamente distrutto dalle fiamme nel centro di Kerzers, nel Canton Friburdo, in Svizzera. L’incendio si è verificato nel pomeriggio e le squadre di emergenza sono intervenute sul posto per spegnere le fiamme e mettere in sicurezza l’area. Nessuna informazione è ancora stata diffusa sulle cause dell’incendio né su eventuali feriti.

Un autobus postale è stato completamente avvolto dalle fiamme nel centro di Kerzers, nel Canton Friburgo in Svizzera. La conferma ufficiale arriva dalla polizia cantonale che ha comunicato la presenza di vittime decedute e di persone ferite nell’incidente verificatosi nel tardo pomeriggio del 10 marzo 2026. Mentre i soccorsi svizzeri della Rega hanno già evacuato almeno un ferito in elicottero, le indagini sulle cause sono appena iniziate e non vi è ancora una spiegazione definitiva sull’origine dell’incendio. L’area dell’incidente è stata immediatamente messa sotto sequestro con transenne poste dalla forza pubblica, che ha lanciato un appello alla popolazione per mantenere la distanza dal luogo del disastro. 🔗 Leggi su Ameve.eu

STRAGE IN SVIZZERA: 47 MORTI E OLTRE 100 FERITI. 16 ITALIANI DISPERSI: LE CAUSE DEL ROGO

