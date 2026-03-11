Incendio a bordo strage sul bus | Un passeggero si è dato fuoco

Un incendio si è verificato a bordo di un autobus utilizzato per il trasporto postale in Svizzera. Durante l'evento, un passeggero si è dato fuoco, causando una scena drammatica a bordo del veicolo. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, mentre le autorità stanno ricostruendo l’accaduto. Nessuna informazione è stata ancora comunicata sui motivi o le conseguenze dell’incidente.

Ancora un incendio in Svizzera. Stavolta non in un locale, durante una festa di Capodanno, ma a bordo di un autobus deputato al trasporto postale. Il primo bilancio parla di sei morti e cinque feriti (tra questi un paramedico). Quello che è certo è che le vittime sono state sorprese da un incendio divampato su un autobus postale avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri nel centro di Kerzers, nel Canton svizzero di Friburgo. Lo riporta l’agenzia Keystone-Ats, sottolineando che la polizia cantonale ha confermato le informazioni sulla vicenda inizialmente riportate da diversi media, tra cui La Liberté, senza però fornire ulteriori particolari ufficiali. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

È di almeno sei morti e cinque feriti, tre dei quali in condizioni critiche, il primo bilancio dell'incendio ad un bus in Svizzera. Lo ha reso noto in serata la polizia di Friburgo nel corso di una conferenza stampa. Quattro feriti sono passeggeri del bus, mentre il q facebook

UPDATE [10.03-22:30] #Kerzers Canton Friburgo #Lac #Svizzera INCENDIO BUS Secondo un testimone un uomo si sarebbe cosparso di liquido infiammabile e si sarebbe dato fuoco. Al momento gli investigatori non hanno rilasciato commenti. Bilancio: 6 mo x.com