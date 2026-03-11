In ufficio è già primavera | 3 nuovi pantaloni formali dalle passerelle

In ufficio si respira già aria di primavera con l’arrivo di tre nuovi modelli di pantaloni formali presentati dalle passerelle per la stagione Primavera-Estate 2026. I designer hanno ideato capi che uniscono stile e praticità, ampliando le opzioni per l’abbigliamento professionale. Questi pantaloni si inseriscono nelle collezioni dedicate al look da lavoro, offrendo alternative più moderne e versatili rispetto al passato.

I mpossibile lamentarsi: i designer per la Primavera-Estate 2026 hanno (ri)pensato proprio a tutto, anche i pantaloni da ufficio. Sulle passerelle di stagione, accanto ad abiti leggeri e silhouette vacanziere, è stata notata una presenza sorprendentemente forte della moda formale. Di cui i pantaloni sartoriali, presi in prestito direttamente dall’armadio da scrivania, sono i protagonisti assoluti. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Anche quando inseriti in look più rilassati o destrutturati, conservano l’eleganza e la disciplina tipiche del tailoring. Cambiano volumi, vita, proporzioni e styling, permettendo di scegliere il modello più adatto al proprio stile, al proprio mood e al dress code dell’ufficio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

