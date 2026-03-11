In ufficio si respira già aria di primavera con l’arrivo di tre nuovi modelli di pantaloni formali presentati dalle passerelle per la stagione Primavera-Estate 2026. I designer hanno ideato capi che uniscono stile e praticità, ampliando le opzioni per l’abbigliamento professionale. Questi pantaloni si inseriscono nelle collezioni dedicate al look da lavoro, offrendo alternative più moderne e versatili rispetto al passato.

I mpossibile lamentarsi: i designer per la Primavera-Estate 2026 hanno (ri)pensato proprio a tutto, anche i pantaloni da ufficio. Sulle passerelle di stagione, accanto ad abiti leggeri e silhouette vacanziere, è stata notata una presenza sorprendentemente forte della moda formale. Di cui i pantaloni sartoriali, presi in prestito direttamente dall’armadio da scrivania, sono i protagonisti assoluti. 5 idee look perfette per il mese di marzo 2026, tra mattine fresche e pomeriggi caldi X Anche quando inseriti in look più rilassati o destrutturati, conservano l’eleganza e la disciplina tipiche del tailoring. Cambiano volumi, vita, proporzioni e styling, permettendo di scegliere il modello più adatto al proprio stile, al proprio mood e al dress code dell’ufficio. 🔗 Leggi su Iodonna.it

© Iodonna.it - In ufficio è già primavera: 3 nuovi pantaloni formali dalle passerelle

Articoli correlati

Leggi anche: Come ci vestiremo nella Primavera Estate 2026: dalle passerelle i trend che traducono la moda in emozione quotidiana

Leggi anche: I pantaloni gessati conquistano la città: da uniforme d’ufficio a tendenza casual

Contenuti utili per approfondire In ufficio è già primavera 3 nuovi...

Temi più discussi: Variazioni di residenza / Servizi / Homepage; Organizzazione e ufficio del processo per tagliare i fascicoli; Si deve tornare in ufficio. Lo smart working non piace più alle aziende; Aggiornamento GPS 206, certificazioni informatiche già dichiarate non si vedono ma saranno recuperate dagli Uffici Scolastici. RISPOSTE AI QUESITI.

Si deve tornare in ufficio. Lo smart working non piace più alle aziendeDa Palazzo Chigi a Ubisoft, il lavoro da remoto non piace più ai manager. Ma ai dipendenti (che sono oltre 3 milioni e potrebbero diventare il doppio) ... huffingtonpost.it

L’ufficio del capo non è più uno status symbol, vince l’open space. Il nuovo trend aziendaleROMA – Da quello indimenticabile del tragico Fantozzi, a quello con vista sui grattacieli del Lupo di Wall Street, l’ufficio del capo è da sempre un invidiato simbolo di potere. Ma qualcosa sta ... repubblica.it

Il direttore dell'Ufficio comunicazioni del Sacro Convento di #Assisi descrive ai media vaticani il flusso di pellegrini che da settimane si stanno recando a visitare le spoglie del Poverello, esposte per l’ottavo centenario del Transito. Un evento che non si ripeter - facebook.com facebook

Licenziata in maternità, in ufficio costretta a portare caffè «in quanto donna». Lei trascina l'azienda in tribunale: la sentenza x.com