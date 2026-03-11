In sicurezza la strada di Morrocco La frana adesso è solo un ricordo

Sono stati completati i lavori di messa in sicurezza sulla strada Morrocco-Sambuca, un intervento da 755mila euro. La frana che aveva compromesso la carreggiata è stata rimossa e l’area è ora stabile. Le operazioni hanno coinvolto le squadre di emergenza e le imprese incaricate, che hanno lavorato per ripristinare la normale circolazione sulla strada.

Si sono conclusi i lavori per sistemare la frana sulla strada Morrocco-Sambuca, un intervento da 755mila euro per mettere in sicurezza un’arteria importante del territorio. L’opera, finanziata con fondi ministeriali, rappresenta un tassello nella strategia di contrasto al dissesto idrogeologico portata avanti dall’amministrazione comunale. Il progetto ha previsto la realizzazione di una complessa struttura di contenimento costituita da una palificata formata da circa cinquanta pali trivellati in calcestruzzo, progettati per stabilizzare il terreno e sostenere il tratto stradale interessato dal movimento franoso. I lavori, affidati alla ditta Masini, si sono conclusi con l’installazione della barriera di sicurezza e con le opere di finitura necessarie a rendere nuovamente pienamente sicura la viabilità. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - In sicurezza la strada di Morrocco. La frana adesso è solo un ricordo Articoli correlati Frana a Furore: messa in sicurezza completata, riaperta la stradaRiaperto completamente il tratto di Furore lungo la statale 163 Amalfitana già a partire dalla tarda serata di ieri. Leggi anche: Crollo Montesacro, conclusa la messa in sicurezza della strada dopo la frana Altri aggiornamenti su In sicurezza la strada di Morrocco La... Temi più discussi: In sicurezza la strada di Morrocco. La frana adesso è solo un ricordo; Strada Morrocco-Sambuca: ultimati i lavori contro il dissesto idrogeologico; Strada Morrocco-Sambuca, ultimata una delle opere più rilevanti contro il dissesto idrogeologico. Sicurezza stradale: vittime in diminuzione. Ma l’errore umano resta la causa principale di incidentiLe vittime della strada sono in drastica diminuzione, ma non è ancora abbastanza. L’obiettivo è il Vision Zero, ovvero la circolazione stradale senza morti o feriti gravi. Un traguardo che sembra ... repubblica.it Sicurezza stradale, pedoni e ciclisti prima di tutto: la proposta di legge Ghio cambia le regole della stradaCon un numero crescente di italiani che si muovono a piedi o in bicicletta, modalità che rappresentano oltre il 28% degli spostamenti quotidiani (secondo l’ultimo Rapporto sulla mobilità dell’ISFORT), ... motorionline.com Strada Morrocco-Sambuca, ultimata una delle opere più rilevanti contro il dissesto idrogeologico x.com ISKA WORLD HQ NEWS: ISKA Belgium Results- Turnout, Belgium, 7th February 2026,Top Action Turnout presented ISKA World and European Championship Kickboxing at Sporthal Stadspark. Zakaria El Jari (Morrocco) defeated Mario Ramos (Spain) by una facebook