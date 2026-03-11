Stasera alle 21 al Ruggeri di Guastalla si terrà lo spettacolo di teatro-danza intitolato

Stasera alle 21 al Ruggeri di Guastalla, nell’ambito della rassegna "Marzo al femminile", va in scena lo spettacolo di teatro-danza dl titolo " Down. La forza di un amore ", per una produzione firmata dal Collettivo Clochart che affronta con delicatezza e potenza visiva il tema della disabilità e dei sentimenti. L’opera non si limita a narrare una condizione, ma esplora l’universalità dei legami affettivi. Attraverso una narrazione che fonde teatro e danza, lo spettacolo scava nelle emozioni umane, dimostrando come l’ amore sia una forza capace di superare i limiti imposti dalle convenzioni sociali e dalla biologia. La storia narra della paura di una madre di mettere al mondo una figlia con la Sindrome di Down, e del coraggio di una figlia di affrontare le paure a cui la vita la sottopone. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - In scena disabilità e sentimenti

Articoli correlati

Emozioni in scena per l’evento finale del progetto Techne Academy rivolto a ragazzi con disabilità“Grazie a questo percorso, gli allievi hanno potuto sperimentare in prima persona diversi ambiti professionali, arricchendo le proprie competenze e...

"La coperta di Ruth" va in scena al Teatro Massimo, sul palco il talento della disabilitàLunedì 26 gennaio 2026 alle ore 20:30 nel prestigioso Teatro Massimo di Palermo, uno dei più grandi d'Europa, simbolo monumentale della città, andrà...

DOVE LA DIVERSITÀ BRILLA: A TITO LA DISABILITÀ VA IN SCENA DA PROTAGONISTA

Contenuti utili per approfondire scena disabilità

Temi più discussi: In scena disabilità e sentimenti; Oltre le barriere, al Victor quattro spettacoli dedicati all’inclusione -; Cerchio Paralimpiadi, l'inclusione nell'arte e nello sport in scena al Camploy; Il teatro si fa spazio di inclusione con la nuova rassegna Oltre le barriere.

Disabilità, seduzione e relazioni amorose: va in scena il Fascino a rotelleAncora forte l’idea che una persona con disabilità non possa vivere appieno la propria sessualità, fare leva sul proprio fascino o avere una relazione sentimentale: una commedia mostra il contrario Le ... disabili.com

In scena undici adulti con disabilitàTornano in scena – ma questa volta in un cortometraggio – gli undici adulti con disabilità e gli operatori del centro socio-occupazionale Ecocreativo (gestito dalla cooperativa sociale L’Ovile) che un ... ilrestodelcarlino.it

Le Paralimpiadi sono una festa dello sport. Ma restano anche uno specchio scomodo di come guardiamo i corpi, le differenze, la presenza delle persone con disabilità nello spazio pubblico. E finché la disabilità avrà diritto solo a un momento di scena, continu facebook

Nel mese di Sanremo in Toscana è andato in scena il Festival della musica divergente. Coinvolte 8 strutture per un totale di circa 150 persone con fragilità. Scopri di più bit.ly/40eI6Nz #disabili #disabilityawareness #disability #disabilità #SuperAbileInail x.com