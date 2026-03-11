In guerra mandiamoci i vecchi

Una proposta in discussione prevede di eliminare il limite di età per l’arruolamento militare, rendendo possibile la partecipazione anche ai veterani più anziani. La proposta si riferisce a un cambiamento nelle regole attualmente in vigore, con l’obiettivo di facilitare l’ingresso di persone mature nel servizio. La proposta è stata presentata come un’idea di facile attuazione, senza ulteriori dettagli sui passaggi successivi.

È nato nel 1957. Ha lavorato per diversi giornali (La Nuova Sardegna, Repubblica, l’Unità) e ha scritto un po’ di libri, tra i quali I fantasmi di Portopalo (Mondadori) e l’opera teatrale La nave fantasma (con Renato Sarti e Bebo Storti). Mi ero iscritto, alla fine, ma con un certo imbarazzo. Sarei stato il più vecchio della palestra: sessantotto anni. Mi sbagliavo. Ho trovato persone che hanno anche dieci anni più di me. E non li dimostrano. Ce ne sono che stanno un’ora e più sul tapis roulant alla velocità media di una marcia militare. E sollevano manubri di dieci chili con le alzate laterali, e 30-40 col bilanciere. Per dare un’idea, un FGM 148 Javelin, completo di missile anticarro, pesa una ventina di chili. 🔗 Leggi su Ilpost.it

Articoli correlati

Leggi anche: Lega, guerra anche nell’ufficio stampa: Vecchi nel mirino

L’equazione anzianità uguale saggezza non vale più. I vecchi sono troppo vecchi. Tutti in geriatriaNell’èra attuale l’anzianità conduce solo al rimbambimento; specie alla Casa Bianca.

SIAMO DAVVERO VICINI ALLA TERZA GUERRA MONDIALE