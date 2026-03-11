In Francia l’antisemitismo ha provocato vittime e tensioni crescenti, mentre in Italia si evidenzia un rischio simile secondo alcuni esponenti politici. Un rappresentante di Fratelli d’Italia ha segnalato un collegamento tra antagonisti e discorsi antisemiti, mentre un altro politico ha citato un video in cui un ex premier avrebbe chiesto agli ebrei italiani di dissociarsi da Israele per evitare accuse di genocidio.

Il pericolo dell'asse tra antagonisti e antisemitismo e l'ambiguità della sinistra italiana. Lucio Malan: «Giuseppe Conte in un video disse che gli ebrei italiani devono dissociarsi da Israele altrimenti sono colpevoli di sistematico genocidio. «C’è una contiguità tra l’antagonismo nostrano e il fondamentalismo islamico, cui certi gruppi strizzano l’occhio. Ma soprattutto, e sottolineo purtroppo, c’è una benevolenza da parte di alcune forze politiche nei confronti di queste realtà perché in esse trovano un bacino di voti». La denuncia è di Sara Kelany, deputato di Fratelli d’Italia e responsabile del Dipartimento Immigrazione del partito. 🔗 Leggi su Laverita.info

© Laverita.info - In Francia l'antisemitismo uccide, in Italia si rischia la stessa deriva. L'allarme di Fdi

