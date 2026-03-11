in arrivo un nuovo format teatrale e si chiama the trauma show

Sta per debuttare un nuovo format teatrale chiamato The Trauma Show, che offre a diversi attori emergenti l’opportunità di esibirsi per la prima volta sul palco. La produzione si prepara a portare sul palco una serie di performance, coinvolgendo talenti ancora in fase di affermazione. La presentazione è in fase di finalizzazione e il debutto è previsto a breve.

Il mondo del teatro sta per dare il benvenuto a una nuova iniziativa che promettere a diversi attori emergenti di buttarsi per la prima volta in questo mondo. Roma si prepara ad accogliere The Trauma Show, un nuovo format teatrale che unisce performance, racconto personale e riflessione sociale. L’evento si terrà al Teatro Garbatella dal 17 al 20 marzo 2026, con finale il 10 aprile, e metterà in palio un premio di €1.000 per il vincitore. Il progetto è ideato da Francesca Nunzi ed è sviluppato in collaborazione con Maria Vittoria Casarotti Todeschini, che ne cura la direzione artistica, con il supporto di Eonica Group, sponsor dell’iniziativa. 🔗 Leggi su Screenworld.it

