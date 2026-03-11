L’impresa attrae ancora i giovani under35, ma i numeri indicano una crisi strutturale. I dati mostrano che più giovani lasciano il mondo dell’imprenditoria di quanti ne entrano, soprattutto dopo aver superato i 35 anni. La tendenza si configura come un calo costante rispetto agli anni precedenti, evidenziando una riduzione della partecipazione giovanile nel settore.

L’impresa ‘piace’ ai giovani under35 ma c’è una crisi strutturale nei numeri che dipende forse da un problema demografico: sono sempre meno i giovani che entrano nel mondo dell’impresa rispetto a quelli che ne ‘escono’, superata la soglia statistica dei 35 anni. Potremmo riassumere così, in sintesi, la fotografia relativa al 2025 effettuata dall’Istituto di Studi e ricerche della Camera di Commercio. Un dato su tutti: le nuove iscrizioni (ossia le imprese nate nel corso dell’anno guidate da Under35) sono superiori alle cessazioni vere e proprie, ossia le imprese che hanno chiuso. Eppure il rapporto assoluto rispetto all’anno precedente è... 🔗 Leggi su Lanazione.it

Imprenditoria giovanile in flessione

