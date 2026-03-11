Imperia | 70 addetti si formano per un’ospitalità empatica

A Imperia, mercoledì 11 marzo 2026, settanta addetti alla reception e personale dei piani si sono riuniti nella sala meeting della Cooadi per una giornata di formazione promossa da Federalberghi Imperia. L’obiettivo è stato aggiornare le competenze del personale nel settore dell’ospitalità, offrendo strumenti per migliorare l’accoglienza e la gestione delle richieste dei clienti. La sessione ha coinvolto figure professionali di diverse strutture della zona.

Imperia, mercoledì 11 marzo 2026: settanta addetti alla reception e personale dei piani si sono riuniti nella sala meeting della Cooadi per una giornata di formazione organizzata da Federalberghi Imperia. L'iniziativa, giunta al terzo anno consecutivo, ha l'intervento di due formatori nazionali del settore TeamWork, focalizzandosi sull'empatia nel servizio e sugli standard di pulizia. Il presidente provinciale Davide Trevia ha sottolineato come questa presenza massiccia dimostri la volontà degli albergatori locali di investire sul capitale umano delle strutture ricettive. L'impatto diretto sulla qualità dell'accoglienza. La scelta di concentrare gli sforzi formativi su chi gestisce il primo contatto con l'ospite non è casuale ma risponde a un'esigenza precisa del mercato turistico locale.

