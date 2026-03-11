Imperia | 100 passi di luce contro la mafia

A Imperia il 16 marzo si svolgerà una fiaccolata per commemorare le vittime innocenti della criminalità organizzata. L’evento coinvolgerà cittadini e associazioni che si riuniranno per rendere omaggio alle persone uccise a causa della mafia. La manifestazione si svolgerà lungo un percorso di 100 passi, simbolicamente chiamato “di luce”, per ricordare chi ha perso la vita in silenzio.

Una fiaccolata si preparerà a Imperia il 16 marzo per ricordare le vittime innocenti della criminalità organizzata. L’iniziativa, denominata 100 passi verso il 21 marzo, partirà dalla stazione di Porto Maurizio alle 18:30 e arriverà alla stazione di Oneglia intorno alle 19:45. L’evento funge da preludio alla trentunesima Giornata della Memoria che si terrà a Torino il 21 marzo, data simbolo legata all’inizio della primavera. Il messaggio centrale è la necessità di rigenerare i legami sociali per costruire un futuro privo di mafie e corruzione. Il percorso simbolico attraverso la città. La manifestazione fisicamente collegherà due punti strategici del territorio imperiese. 🔗 Leggi su Ameve.eu

