Bruno Quadros, ingegnere aeronautico brasiliano, ha deciso di vivere all’interno di uno stadio, scegliendo di affacciarsi direttamente sul campo del BodøGlimt. La sua abitazione si trova in uno degli spazi dello stadio, creando un collegamento immediato tra la vita quotidiana e l’ambiente sportivo. La casa di Quadros permette di osservare da vicino le attività che si svolgono sul terreno di gioco.

Bruno Quadros ha scelto di abitare in uno stadio. Quadros è un ingegnere aeronautico brasiliano di 43 anni ha scelto una casa con vista. porta e corner: il suo appartamento fa parte del complesso residenziale dello stadio dell’ BodøGlimt, club norvegese che sta facendo sognare i tifosi in Champions League. Ogni mattina, aprendo le finestre, Quadros si trova davanti al prato verde dove i gialloneri disputano le partite casalinghe: per un vero appassionato di calcio, è un sogno che diventa realtà. La storia inizia nel 2019, quando Quadros si trasferisce dal Brasile in Norvegia per lavoro. Racconta a Globoesporte: “In circa 30 secondi ho deciso che volevo vivere qui. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - Immaginate abitare in uno stadio: Bruno Quadros affaccia direttamente sul campo del Bodø/Glimt

Articoli correlati

Leggi anche: Bruno Quadros vive nello stadio del Bodo Glimt: “Apro la finestra e mi guardo la Champions League”

Leggi anche: Inter, trappola artica contro il Bodø/Glimt: i segreti del miracolo di Knutsen